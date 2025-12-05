Avleddha in concerto al parco Palmieri per Gianni De Santis
La Cooperativa sociale Open di Parco Palmieri è lieta di invitarvi al concerto degli AVLEDDHA, la storica band grika che ritorna insieme, dopo l’evento del 14 novembre 2025 a Sternatia, per ricordare Gianni De Santis, autore, cantautore e fondatore del gruppo griko, a dieci anni dalla sua. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Approfondisci con queste news
Giuseppe Ciancia. Avleddha · Quiddhu ca volìa. Una serata speciale sta per arrivare! Il 7 dicembre 2025, alle 20:30, il Parco Palmieri di Martignano si riempirà di musica, emozioni e ricordi con il concerto degli Avleddha, dedicato a Gianni De Santis. ? U - facebook.com Vai su Facebook
Avleddha in concerto al parco Palmieri per Gianni De Santis - La Cooperativa sociale Open di Parco Palmieri è lieta di invitarvi al concerto degli AVLEDDHA, la storica band grika che ritorna insieme, dopo l’evento del 14 novembre 2025 a Sternatia, per ricordare ... Lo riporta lecceprima.it