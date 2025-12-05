Avleddha in concerto al parco Palmieri per Gianni De Santis

Lecceprima.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cooperativa sociale Open di Parco Palmieri è lieta di invitarvi al concerto degli AVLEDDHA, la storica band grika che ritorna insieme, dopo l’evento del 14 novembre 2025 a Sternatia, per ricordare Gianni De Santis, autore, cantautore e fondatore del gruppo griko, a dieci anni dalla sua. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

