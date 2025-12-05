Aveva appena dato la buonanotte ai suoi bambini Elisa tragedia infinita | muore a 33 anni

La notizia della scomparsa di Elisa De Paris ha scosso un’intera comunità e ha travolto la sua famiglia come un’onda improvvisa, lasciando dietro di sé dolore e incredulità. Le prime ore dopo la tragedia sono state segnate da una telefonata che nessuno vorrebbe mai ricevere. È stato nel cuore della notte che i carabinieri hanno bussato alla porta dell’ex compagno della donna, svegliandolo bruscamente per comunicargli l’indicibile. «Mi hanno svegliato alle 3 i carabinieri per dirmi che Elisa aveva avuto un incidente e che non c’era più», racconta oggi Damir Dzinovic, 43 anni, con un tono che si spezza e che tradisce la fatica di reggere un peso così grande. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it