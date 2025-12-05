Avete sentito cosa ha detto Milly Carlucci? Si è lasciata sfuggire un segreto importante

Mancano pochissime puntate alla fine di Ballando con le stelle e l'atmosfera si sta facendo sempre più tesa. A movimentare l'attesa ci ha pensato direttamente Milly Carlucci, che durante un collegamento con La Volta Buona ha pronunciato una frase sfuggita di bocca un po' troppo in fretta, lasciando intuire un dettaglio che avrebbe dovuto rimanere top secret. Tra ripescaggi, semifinali a rischio e strategie ancora tutte da svelare, la conduttrice ha acceso la curiosità del pubblico. forse più del previsto. Milly Carlucci e quella frase di troppo che rivela un piccolo segreto di Ballando con le stelle!.

