Aversa Matacena azzera la giunta dopo le assenze in aula e la maggioranza in bilico
Una decisione inaspettata, quella del sindaco Matacena, di azzerare la giunta comunale. Ieri sera il primo cittadino ha firmato il decreto con cui ritira tutte le deleghe agli assessori e apre la fase di verifica politica. La scelta è arrivata al termine di una riunione di maggioranza convocata nel pomeriggio, subito dopo il consiglio comunale: . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
