Aversa col panettone dell’Empire voli a New York | al via il Grande Concorso di Natale

Teleclubitalia.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aversa. Il periodo più magico dell’anno si arricchisce di un’emozionante opportunità per tutti i golosi e amanti delle tradizioni: l’ Empire, bar e pasticceria e luogo di ritrovo della città di Aversa annuncia il lancio del suo “Grande Concorso di Natale”, un’iniziativa che trasforma l’acquisto di un panettone artigianale in una possibilità concreta di vincere . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

aversa col panettone dell8217empire voli a new york al via il grande concorso di natale

© Teleclubitalia.it - Aversa, col panettone dell’Empire voli a New York: al via il “Grande Concorso di Natale”

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Aversa Panettone Dell8217empire Voli