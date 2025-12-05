Aversa col panettone dell’Empire voli a New York | al via il Grande Concorso di Natale
Aversa. Il periodo più magico dell’anno si arricchisce di un’emozionante opportunità per tutti i golosi e amanti delle tradizioni: l’ Empire, bar e pasticceria e luogo di ritrovo della città di Aversa annuncia il lancio del suo “Grande Concorso di Natale”, un’iniziativa che trasforma l’acquisto di un panettone artigianale in una possibilità concreta di vincere . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Sono stato da Empire ad Aversa ? per provare il panettone alla polacca Aversana che hanno inventato loro la Polacca Aversana è un impasto brioche riempito di abbondante crema e amarene il loro panettone ricrea fedelmente i sapori tipici della polac - facebook.com Vai su Facebook