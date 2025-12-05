Avengers | Endgame torna nei cinema ecco l' annuncio dei fratelli Russo

I registi hanno svelato quando sarà possibile rivivere nelle sale le emozioni del film, in vista del debutto di Doomsday. Avengers: Endgame ritornerà nelle sale cinematografiche prima dell'arrivo di Doomsday, il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe diretto dai fratelli Russo. L'appuntamento per i fan, come rivelato da un video condiviso online, è stato fissato negli Stati Uniti al 18 dicembre 2026. Attualmente Disney non ha confermato la data per l'eventuale distribuzione nelle sale italiane e bisognerà attendere per scoprirla. Il ritorno del film Il film Avengers: Endgame aveva incassato una cifra record pari a 2,79 miliardi di dollari e ha chiuso la fase tre del MCU mostrando lo scontro finale con Thanos. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avengers: Endgame torna nei cinema, ecco l'annuncio dei fratelli Russo

