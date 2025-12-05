Avengers doomsday deaths | Sebastian Stan smentisce il rumors su captain america variant
anticipazioni su “aveners: doomsday” e il futuro del franchise marvelliano. Con la data di uscita prevista per il 18 dicembre 2026, il film “Avengers: Doomsday” si prepara a rappresentare uno degli eventi più importanti del Marvel Cinematic Universe degli ultimi anni. Il progetto, ancora avvolto nel riserbo, potrebbe riservare sorprese di grande impatto, inclusi possibili addii e ritorni di personaggi iconici. Analizziamo le recenti indiscrezioni, le potenziali trame e le figure che potrebbero aver un ruolo centrale in questa pellicola. parole chiave e indiscrezioni sul cast e sulla trama. possibilità di nuovi interpreti e ritorni di volti noti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
