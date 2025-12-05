Avellino presentazione del volume Daniele De Feo 1851-1925 pittore della memoria avellinese di Stefano Orga
Il Centro di Ricerca “Basilio Orga” promuove un significativo appuntamento culturale dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione della figura di Daniele De Feo (1851-1925), uno dei protagonisti più sensibili e raffinati della pittura avellinese dell’Ottocento. In occasione del centenario della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Presentazione del libro di Giuseppe Gargani ad Avellino #Avellino - facebook.com Vai su Facebook
Il Ministro @Antonio_Tajani partecipa alla Prefettura di Avellino alla presentazione del Progetto Pilota Irpinia “Turismo delle Radici” - Ritorno alle Antiche Dimore Irpine tra Conservazione ed Innovazione. Segui la diretta youtube.com/live/0aEO3EnPC… Vai su X
Daniele Gourmet - Avellino - 16 ottobre - La quarta cena degustazione di “The Sanpellegrino Table”, in programma tra settembre e dicembre, è prevista il 16 ottobre 2025 ore 20 presso Daniele Gourmet di Avellino. Da gamberorosso.it