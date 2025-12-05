Avellino presentazione del volume Daniele De Feo 1851-1925 pittore della memoria avellinese di Stefano Orga

Il Centro di Ricerca “Basilio Orga” promuove un significativo appuntamento culturale dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione della figura di Daniele De Feo (1851-1925), uno dei protagonisti più sensibili e raffinati della pittura avellinese dell’Ottocento. In occasione del centenario della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

