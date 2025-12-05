Avellino pace interna e idee chiare per lunedì

Tempo di lettura: 3 minuti Lungo weekend di lavoro per l’ Avellino, atteso lunedì alle 15 dal confronto con il Venezia al Partenio-Lombardi. Non solo campo: questi giorni hanno segnato anche la fine della frattura interna che aveva tenuto banco nelle ultime settimane. La società ha rimesso le carte in ordine e, di fatto, ha chiuso il caso legato agli esclusi eccellenti. La vittoria di Bolzano ha restituito entusiasmo e ha creato il clima giusto per il chiarimento. La visita all’impianto di Contrada Zoccolari di Giovanni D’Agostino e Mario Aiello è stata il passaggio chiave: confronto diretto con lo staff tecnico e con i protagonisti della vicenda, disponibilità da entrambe le parti e decisione condivisa di rimettere tutti sullo stesso binario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

