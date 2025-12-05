Avellino il Liceo P Virgilio Marone al primo posto nel rapporto scuola-università

Per il terzo anno consecutivo, l’indirizzo Classico del Liceo Publio Virgilio Marone di Avellino si conferma al primo posto in provincia nel rapporto scuola-università, secondo la classifica annuale redatta dalla Fondazione Agnelli e pubblicata sul portale Eduscopio.Il progetto valuta gli. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

