Avellino Gamea presenta la degustazione dei panettoni artigianali di Gian Paolo Capaldo
Il locale Gamea inaugura l’8 dicembre 2025 il periodo natalizio con una iniziativa dedicata alla tradizione dolciaria artigianale irpina. La giornata prevede una degustazione gratuita dei panettoni firmati da Gian Paolo Capaldo, giovane pasticciere locale noto per la cura nella selezione delle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
