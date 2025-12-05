Avellino 21enne senza fissa dimora espulso dal territorio nazionale

Avellinotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato della Questura di Avellino ha proceduto all’espulsione, con l’accompagnamento alla frontiera, di un cittadino egiziano, senza fissa dimora, risultato irregolare sul territorio nazionale.Il cittadino egiziano di anni 21, con numerosi Alias ovvero. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

