Avanti con l’acquisto del bene confiscato

Si è svolto il 28 novembre scorso l'incontro tra Prefettura e Comune di Senigallia propedeutico alla formalizzazione della manifestazione di interesse da parte dell'Amministrazione verso l'edificio di via Belardinelli, una villa nelle vicinanze di Scapezzano che si sviluppa su una superficie di circa 300 metri quadrati. "Abbiamo scelto di cogliere questa occasione - dice il sindaco, Massimo Olivetti - per dare un messaggio fondamentale: restituire alla comunità ciò che era nelle mani della criminalità significa riaffermare con forza i principi di giustizia, trasparenza e partecipazione. La possibilità di acquisire questo immobile sarà un'opportunità per la collettività per trasformare questo immobile frutto dell'attività illecita in uno spazio di legalità, sviluppo e inclusione.

