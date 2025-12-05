Autostrade per l’Italia e Polizia | Guida senza rischi campagna dedicata alla sicurezza in vista dell’esodo di Natale 2025

Autostrade per l'Italia lancia "guida senza rischi", la campagna istituzionale dedicata alla sicurezza stradale e ai comportamenti corretti alla guida, realizzata in collaborazione con la Polizia di Stato in occasione del periodo delle festività natalizie, in cui si registrano maggiori flussi di traffico lungo la rete L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrade per l’Italia e Polizia: “Guida senza rischi”, campagna dedicata alla sicurezza in vista dell’esodo di Natale 2025

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Secondo le indiscrezioni, Autostrade per l’Italia e A4 holding non saranno della partita. Probabile la partecipazione di Abertis, Gavio e del Consorzio Sis - facebook.com Vai su Facebook

Autostrade: rimborsi per disagi in autostrada dal 2026 dlvr.it/TPbyJ0 #CAMION #pedaggio #pedaggiautostradali #autostrada Vai su X

Autostrade per l’Italia: al via “Guida senza rischi”, la nuova campagna sulla sicurezza stradale in collaborazione con la Polizia di Stato - On air dal 6 al 25 dicembre su stampa, web, aree di servizio e radio. Segnala today.it

"Guida senza rischi" la nuova campagna per la sicurezza stradale - “Guida senza rischi” è la nuova campagna istituzionale dedicata alla sicurezza stradale e ai comportamenti corretti alla guida realizzata da Autostrade per l’Italia in collaborazione con la Polizia di ... Da poliziadistato.it

Natale in sicurezza con la Polizia di Stato - la più aggiornata. Secondo quattroruote.it

Il maxi controllo della polizia (non solo italiana) in due snodi delle autostrade di Milano - Anche multe per eccesso di velocità: i numeri dell'attività e dei controlli ... Riporta milanotoday.it

Viaggi sicuri in estate: controlli e consigli sulla A1 il 9 agosto con Polizia e Autostrade per l’Italia - Sabato 9 agosto torna nel Lazio l’iniziativa di Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato che accompagna le partenze e i rientri dalle vacanze estive, con l’intento di sensibilizzare i viaggiatori ... Riporta motorionline.com

Ha un infarto mentre guida in autostrada: 51enne salvato da due agenti di Polizia - Momento speciale per un 51enne, salvato dall’intervento di due poliziotti, in servizio nel Milanese. Da ilgiorno.it