Autostrade per l’Italia | al via Guida senza rischi la nuova campagna sulla sicurezza stradale in collaborazione con la Polizia di Stato

5 dic 2025

Autostrade per l’Italia lancia “Guida senza rischi”, la campagna istituzionale dedicata alla sicurezza stradale e ai comportamenti corretti alla guida, realizzata in collaborazione con la Polizia di Stato in occasione del periodo delle festività natalizie, in cui si registrano maggiori flussi di. 🔗 Leggi su Today.it

