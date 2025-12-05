Autostrada A20 nuove chiusure notturne allo svincolo di Tremestieri
Il Consorzio Autostrade Siciliane ha disposto, tramite l’ordinanza n. 1182025, una chiusura temporanea dello svincolo di Messina Sud Tremestieri (km 0+586) lungo l’autostrada A20 Messina–Palermo. Il provvedimento è necessario per permettere l’esecuzione dei lavori programmati che riguardano il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
