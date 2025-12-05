Autoritratto | memoria delle mafie Enia incontra il procuratore

’Autoritratto’: Davide Enia tra teatro civile e memoria delle mafie. È in scena ancora stasera alle 20,30 al Teatro Ariosto. Questo pomeriggio inoltre, alle 18 al Ridotto del Teatro Valli, Enia incontra il procuratore della Repubblica Calogero Gaetano Paci. Partendo dalla cronaca degli anni Ottanta e dalle stragi del 1992, Enia compone un racconto teatrale che intreccia la propria biografia con quella di un’intera comunità, segnata dalla presenza mafiosa e dalle sue ferite. Al centro dello spettacolo, la vicenda del rapimento e dell’omicidio del giovane Giuseppe Di Matteo: un caso-soglia nella coscienza pubblica italiana, che restituisce con forza la dimensione tragica della violenza mafiosa e interpella lo spettatore con domande irrisolte sulla responsabilità individuale e collettiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Autoritratto: memoria delle mafie Enia incontra il procuratore

