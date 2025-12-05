Autonomia top e resistenza militare | Motorola Moto G86 5G è un ottimo acquisto sotto i 180€

Tuttoandroid.net | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri il Motorola Moto G86 5G a 179€ su Amazon: display P-OLED 120Hz, batteria 5200mAh, resistenza MIL-STD-810H e sconto del 48,5% sul prezzo originale. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

Autonomia top e resistenza militare: Motorola Moto G86 5G è un ottimo acquisto sotto i 180€

