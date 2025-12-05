Automotive Guidesi attacca l’Ue | Vicino il rischio di deindustrializzazione

L’assessore lombardo allo Sviluppo economico, Guido Guidesi (Lega), ha fortemente criticato l’impostazione della Commissione europea sulle politiche industriali, definendo «sempre più concreto» il rischio di una progressiva perdita di capacità produttiva. La critica nasce dall’ipotesi di un nuovo rinvio del pacchetto automotive, atteso da mesi dalle regioni manifatturiere. «Ogni ulteriore rinvio di iniziative concrete da parte della Commissione europea in campo industriale avvicina sempre di più il rischio di deindustrializzazione», ha affermato Guidesi, chiedendo risposte chiare dalla presidente Ursula von der Leyen il 10 dicembre. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Automotive, Guidesi attacca l’Ue: «Vicino il rischio di deindustrializzazione»

