Automobilisti incivili forzano il blocco e passano sui sampietrini appena riposizionati Lavori in via Podesti da rifare

Anconatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Il Comune di Ancona informa che è stata prorogata fino a martedì 9 dicembre la chiusura di via Podesti.Il provvedimento si è reso obbligatorio dopo che qualche automobilista incivile ha forzato il blocco ed è transitato sopra la pavimentazione di sampietrini appena rimessa a posto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

