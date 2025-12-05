Automobilisti incivili forzano il blocco e passano sui sampietrini appena riposizionati Lavori in via Podesti da rifare
ANCONA – Il Comune di Ancona informa che è stata prorogata fino a martedì 9 dicembre la chiusura di via Podesti.Il provvedimento si è reso obbligatorio dopo che qualche automobilista incivile ha forzato il blocco ed è transitato sopra la pavimentazione di sampietrini appena rimessa a posto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
