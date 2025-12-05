Auto prende fuoco dopo l' incidente | donna muore tra le fiamme

Una vittima e due persone ferite. Questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella mattina di oggi, venerdì 5 dicembre, nei pressi di Piangipane, piccola frazione alle porte di Ravenna. La vittima è una donna di 58 anni, Nina Cristian, operatrice sanitaria di origini romene. Tre le auto. 🔗 Leggi su Today.it

