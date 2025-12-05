Auto l’Italia in prima linea per annacquare il Green deal

Lanotiziagiornale.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni sceglie, ancora una volta, con cura i suoi alleati. La presidente del Consiglio che rivendica di avere un ruolo centrale in Ue decide di schierarsi con il gruppo Visegrad con un chiaro obiettivo: annacquare, di nuovo, il Green deal. In questo caso per il settore dell’auto, chiedendo di rivedere gli obiettivi che prevedono lo stop ai motori termici entro il 2035. In una lettera inviata dall’Italia e da Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria (i Paesi Visegrad, appunto) e Bulgaria, questi sei Stati chiedono all’Ue di abbandonare “il dogmatismo ideologico che ha messo in ginocchio interi settori produttivi, senza peraltro apportare benefici tangibili in termini di emissioni globali”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

auto l8217italia in prima linea per annacquare il green deal

© Lanotiziagiornale.it - Auto, l’Italia in prima linea per annacquare il Green deal

Leggi anche questi approfondimenti

Tour: Pogacar tampona auto team Vingegaard prima del via - Lieve incidente prima della partenza della 18/a tappa del Tour de France per Tadej Pogacar, maglia gialla della corsa: lo sloveno si è scontrato con un'auto del team Visma del suo rivale Jonas ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Auto L8217italia Prima Linea