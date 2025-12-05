Auto l’Italia in prima linea per annacquare il Green deal
Giorgia Meloni sceglie, ancora una volta, con cura i suoi alleati. La presidente del Consiglio che rivendica di avere un ruolo centrale in Ue decide di schierarsi con il gruppo Visegrad con un chiaro obiettivo: annacquare, di nuovo, il Green deal. In questo caso per il settore dell’auto, chiedendo di rivedere gli obiettivi che prevedono lo stop ai motori termici entro il 2035. In una lettera inviata dall’Italia e da Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria (i Paesi Visegrad, appunto) e Bulgaria, questi sei Stati chiedono all’Ue di abbandonare “il dogmatismo ideologico che ha messo in ginocchio interi settori produttivi, senza peraltro apportare benefici tangibili in termini di emissioni globali”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
I veicoli storici sono in Italia quasi 310.000, di cui 219.456 auto e 90.443 moto. Per motoscafi non serve copertura annuale, ok anche a quella stagionale - facebook.com Vai su Facebook
"AUTO ITALIA 90 S.A.S. DI ANTONIETTA CIANO " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Tour: Pogacar tampona auto team Vingegaard prima del via - Lieve incidente prima della partenza della 18/a tappa del Tour de France per Tadej Pogacar, maglia gialla della corsa: lo sloveno si è scontrato con un'auto del team Visma del suo rivale Jonas ... Lo riporta ansa.it