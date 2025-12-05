Auto lettera di Meloni e cinque leader all’Ue | Mantenere ibride e biocarburanti oltre il 2035

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme ai leader di Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria e Ungheria, ha inviato una lettera ai vertici dell'Unione Europea chiedendo una revisione profonda dell'attuale approccio comunitario alle politiche ambientali applicate al settore automobilistico. Una mossa coordinata che punta a rimettere al centro il tema della sostenibilità economica della transizione verde. Nel documento, i firmatari manifestano preoccupazione per le scelte normative assunte finora dall'UE in materia di emissioni, ritenute troppo rigide per gli equilibri industriali dei rispettivi Paesi membri.

