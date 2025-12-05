Auto in piazza continua la raccolta firme della Lega | Nel 2024 oltre 22 mila permessi per entrare nella Ztl
Prosegue la raccolta firme sulla proposta della Lega di Forlì di riaprire una piccola porzione del centro storico alle auto “per rendere la città più accessibile, viva e a misura di persone, famiglie e attività”. Il progetto sperimentale prevede la riapertura di un solo lato della piazza, quello. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
