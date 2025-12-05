Auto ibride e biofuel Meloni e altri 5 leader scrivono all’Ue | Raggiungere obiettivo climatico senza compromettere competitività

“Non c’è nulla di verde in un deserto industriale“. Si chiude così la lettera firmata da Giorgia Meloni, Donald Tusk, Viktor Orban, Petr Fiala, Robert Fico e Rossen Jeliazkov che chiede di mantenere le auto ibride e di riconoscere i biocarburanti come carburanti a emissioni zero anche dopo il 2035. Una lettera che arriva direttamente . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Auto ibride e biofuel, Meloni e altri 5 leader scrivono all’Ue: “Raggiungere obiettivo climatico senza compromettere competitività”

