Auto finisce fuori strada e si ribalta | arrivano i soccorsi ma del conducente nessuna traccia

Un'auto ribaltata nella campagna, finita fuori strada lungo la provinciale. Sul posto, però, all'arrivo dei soccorsi, nessuna traccia del conducente né di eventuali passeggeri. E' accaduto all'alba sulla Sp 99, nel territorio di Cellamare.L'auto ribaltata e abbandonataLa richiesta di intervento. 🔗 Leggi su Baritoday.it

