Auto e green la lettera di Giorgia Meloni ai vertici Ue | Abbandonare il dogmatismo ideologico

Giorgia Meloni, insieme ad altri cinque leader europei, alza il tiro e ponte direttamente ai vertici dell’Unione europea una sfida sul futuro dell’automotive e sulle strategie da adottare a livello comunitario. Nel mirino del premier finiscono le regole sullo stop alle auto a combustione dal 2035, considerate troppo rigide e ideologiche, e una transizione verde che - secondo quanto mettono nero su bianco i firmatari - rischia di indebolire la competitività industriale del continente senza reali benefici ambientali. "L'Ue abbandoni, una volta per tutte, il dogmatismo ideologico che ha messo in ginocchio interi settori produttivi, senza peraltro apportare benefici tangibili in termini di emissioni globali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Auto e green, la lettera di Giorgia Meloni ai vertici Ue: "Abbandonare il dogmatismo ideologico"

Approfondisci con queste news

Green Deal, l’Europa rinvia il dossier auto: stop 2035 e biofuel restano congelati Il 10 dicembre doveva segnare il nuovo corso della politica industriale e climatica europea, ma la Commissione ha deciso di prendersi “alcune settimane” in più. Un rinvio che p - facebook.com Vai su Facebook

Auto, Meloni alla Ue sulla transizione green: “Sì ai biofuel e ai mezzi ibridi dopo il 2035” - Lettera firmata con i leader di Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria e Ungheria e indirizzata ai vertici europei: “Abbandonare il dogmatismo ... repubblica.it scrive

La lettera di Giorgia Meloni e altri 5 leader Ue alla Commissione: «Auto ibride e biocarburanti anche dopo il 2035» - Il governo italiano aumenta il pressing su Bruxelles in vista dell'imminente revisione delle regole sul settore automotive: «Non c'è nulla di verde in un deserto industriale» ... Da msn.com

Meloni in campo per «aprire ad auto ibride e biofuel». Ecco la lettera della premier insieme a 5 leader ai vertici Ue - Nel testo, in merito al regolamento sullo stop alle emissioni di Co2 delle auto, si chiede di mantenere anche dopo il 2035 le ibride e di riconoscere i biocarburanti come carburanti a emissioni zero ... Come scrive msn.com

Politica su auto ed emissioni, Giorgia Meloni e 5 leader all'Unione Europea: "Aprire ad auto ibride e biofuel" - "L'Ue abbandoni, una volta per tutte, il dogmatismo ideologico che ha messo in ginocchio interi settori produttivi, senza peraltro apportare benefici tangibili in termini ... Segnala msn.com

Meloni e cinque Paesi Ue a Bruxelles: "Sì ad auto ibride e biocarburanti" - La premier e i leader di Bulgaria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria chiedono di applicare il principio di neutralità tecnologica ... Riporta quattroruote.it

Giorgia Meloni: “Con Green Deal approccio disastroso, stop a benzina e diesel una follia” - In Italia, così come in una significativa parte della Germania, della Francia e in molti altri Stati membri, il Green Deal sta suscitando dubbi e preoccupazioni. Secondo motorionline.com