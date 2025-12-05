Aurora Venosa da X Factor a La Preside | Luisa Ranieri? Da ammirare Tra 10 anni mi vedo così
Aurora Venosa è tra le protagoniste dell’attesissima serie La Preside con Luisa Ranieri. Diretta da Luca Miniero e prodotta da Bibi Film TV e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, La Preside è ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale. Aurora Venosa si è fatta notare lo scorso ottobre alla Festa del cinema di Roma dove ha sfilato sul red carpet per la prima volta con un magnifico abito creato appositamente per lei. Partiamo dal tuo personaggio, Jessica nella nuova serie La Preside. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche questi approfondimenti
lostrillone.tv. . Aurora Venosa ospite nella nostra redazione. Dopo l'esperienza a X Factor, è entrata nel cast della serie tv La Preside con Luisa Ranieri. Il suo appello ai ragazzi di Torre Annunziata: 'Non lasciatevi condizionare da chi non crede in voi. Questa c - facebook.com Vai su Facebook
Aurora Venosa, da X Factor a La Preside: “Luisa Ranieri? Da ammirare. Tra 10 anni mi vedo così” - Aurora Venosa ci ha raccontato della nuova serie “La Preside” con Luisa Ranieri, dell’esperienza a X Factor e dei suoi sogni (anche con Elodie). Come scrive dilei.it
I 18 anni di Aurora Venosa: big party per l'attrice - Nella splendida cornice di Villa Oasi a Trecase, si é tenuto l’esclusivo party di Aurora Venosa, attrice e ... Da msn.com
X Factor 2024: Aurora Venosa ai Bootcamp - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Secondo video.sky.it
Le pagelle di X Factor: Delia fa tremare il palco (9), Rob la vittoria non è in tasca (8), EroCaddeo immaturo (5,5) - 15 su Sky Uno e in streaming su NOW, i sei concorrenti si sfidano per conquistare un posto nella finalissima. Riporta msn.com