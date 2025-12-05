Aurora Venosa è tra le protagoniste dell’attesissima serie La Preside con Luisa Ranieri. Diretta da Luca Miniero e prodotta da Bibi Film TV e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, La Preside è ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale. Aurora Venosa si è fatta notare lo scorso ottobre alla Festa del cinema di Roma dove ha sfilato sul red carpet per la prima volta con un magnifico abito creato appositamente per lei. Partiamo dal tuo personaggio, Jessica nella nuova serie La Preside. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Aurora Venosa, da X Factor a La Preside: “Luisa Ranieri? Da ammirare. Tra 10 anni mi vedo così”