Aumento ore e stabilizzazioni la Regione rassicura il Nursind
Rassicurazioni dalla Regione sull’estensione a 36 ore settimanali del contratto per gli operatori sociosanitari dell’Asp di Agrigento e sulla stabilizzazione del personale infermieristico. Sono stati questi i temi principali affrontati dal Nursind durante il vertice con l’assessorato regionale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
