Augias rinuncia a ‘Più libri più liberi’ | La mia tolleranza si ferma davanti al nazismo

Anche Corrado Augias rinuncia alla partecipazione a ‘Più libri più liberi’ per via della presenza, alla fiera in corso a Roma, di ‘ Passaggio al bosco’, casa editrice considerata di matrice neofascista. “Io sono favorevole alla tolleranza, anzi la pratico, anche con gli intolleranti per scelta, per età, per temperamento. C’è però una distinzione. Un conto sono gli intolleranti un altro, ben diverso, chi si fa partecipe cioè complice delle idee di un regime criminale come il nazismo “, scrive il giornalista, scrittore e autore televisivo in una lettera aperta pubblicata da ‘Repubblica’. La lettera di Augias pubblicata da Repubblica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

