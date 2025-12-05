Audizione in Regione Pioltello e Segrate sospesi

La Zona Logistica "Adda Martesana" e il "progetto che non c’è" dell’ ampliamento Contship, ieri la prima audizione al Pirellone, era stata richiesta dal consigliere pd Simone Negri. Martesana presente con Comuni, associazioni e comitati, presenti i commissari, assente per malattia l’assessore Claudia Terzi, "supplita" dal direttore generale del settore Infrastrutture, Carmine d’Angelo. Certezze in pillole. Il progetto Contship: "Al momento, non è stata presentata alcuna richiesta ufficiale". La pratica autorizzativa, ha spiegato il tecnico, sarà in carico al Comune di Vignate: "Bene - così il sindaco Diego Boscaro -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Audizione in Regione. Pioltello e Segrate “sospesi”

