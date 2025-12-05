Attrazione fatale Glenn Close | Non ricordavo di aver mostrato così tanto il mio corpo

La star del film uscito nel 1987 ha confessato di averlo rivisto dopo parecchi anni e di aver notato dettagli che aveva dimenticaot. Intervistata al The Graham Norton Show, Glenn Close ha raccontato di aver rivisto Attrazione fatale, uno dei suoi più grandi successi, e di aver notato cose che aveva completamente dimenticato. La star ha dichiarato di aver partecipato ad una proiezione del film insieme al cast del legal drama All's Fair di Ryan Murphy a casa di Kris Jenner, madre di Kim Kardashian e produttrice esecutiva della serie. Lo stupore di Glenn Close dopo aver rivisto Attrazione fatale "Non lo vedevo da moltissimo tempo" ha confessato Close "Voglio dire, i ricordi sono tornati improvvisamente nella mia mente, soprattutto non sapevo di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Attrazione fatale, Glenn Close: "Non ricordavo di aver mostrato così tanto il mio corpo"

