Attenzione alla salute femminile 3 bollini rosa per l’ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì
Forlì, 5 dicembre 2025 – Anche quest’anno gli ospedali della Romagna (Forlì, Cesena, Faenza, Lugo, Ravenna, Riccione e Rimini) sono stati premiati dalla Fondazione Onda Ets, da vent’anni impegnata a promuovere un approccio alla salute orientato al genere, con il Bollino Rosa per il biennio 2026-27. La cerimonia di conferimento dei bollini è avvenuta al ministero della Salute (in rappresentanza dell’Ausl Romagna era presente la dottoressa Giulia Ricci Lucchi, direttore del Servizio di Cardiologia a Lugo). Al Morgagni-Pierantoni di Forlì sono andati tre bollini, il massimo ottenibile. Quello dei bollini rosa è “un riconoscimento biennale – specifica l’Ausl Romagna con una nota – che Fondazione Onda Ets attribuisce, dal 2007, agli ospedali che offrono servizi di prevenzione, diagnosi e cura non solo delle specifiche problematiche di salute femminile, ma anche di quelle patologie trasversali a uomini e donne, per cui vengono realizzati percorsi ospedalieri ’ in ottica di genere ’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
