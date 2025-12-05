Attacco Inter il reparto offensivo nerazzurro fa invidia a tutta Italia L’importanza di avere in rosa 4 punte all’altezza
Inter News 24 Attacco Inter, un reparto offensivo senza eguali in Serie A: Lautaro, Thuram, Bonny ed Esposito: quattro armi che cambiano la stagione nerazzurra. In questo momento nessuna squadra di Serie A può vantare un reparto offensivo così completo, vario e produttivo come quello dell’ Inter. La formazione di Cristian Chivu, che fino a pochi mesi fa conviveva con l’ansia legata a un attacco corto e dipendente dalla coppia titolare formata da Lautaro Martínez, centravanti argentino classe 1997, e Marcus Thuram, attaccante francese del 1997, oggi si ritrova a disporre di quattro profili di valore assoluto. 🔗 Leggi su Internews24.com
