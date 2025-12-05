Attacco Inter è l’arma in più di questa stagione E il confronto con le rivali…

Inter News 24 Attacco Inter, miglioramento enorme rispetto allo scorso anno. E se si fa un confronto con le rivali non sembra esserci storia. L’attacco continua ad essere il vero punto di forza e l’arma più affilata dell’ Inter in questa stagione. Come evidenziato da Tuttosport, il quartetto offensivo a disposizione dell’allenatore Cristian Chivu ha già messo a segno ben 25 gol complessivi all’inizio di dicembre, un dato impressionante che sottolinea la prolificità e la profondità del reparto. QUI LE ULTIME SULL’INTER Il confronto con la passata stagione. Questi numeri sono strabilianti, specialmente se confrontati con la produzione offensiva dello stesso periodo della stagione precedente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Attacco Inter, è l’arma in più di questa stagione. E il confronto con le rivali…

Argomenti simili trattati di recente

È stato l'arma in più dell'Inter in fase realizzativa per ben 11 stagioni, le sue statistiche lo rendono un simbolo nerazzurro eterno: 466 presenze e 209 gol, secondo miglior marcatore della storia nerazzurra. Buon compleanno "Spillo" #tunonsaiquantotiamo - facebook.com Vai su Facebook

Bonan: “Inter leggibile, partita test per il Milan. Allegri? Occhio all’arma a doppio taglio” Vai su X

Attacco Inter: Livaja no, Rodrigo sì - L'Inter non vuole farsi trovare impreparata e sta già studiando tutte le soluzioni per sostituire l'infortunato Milito e per rinforzare l'attacco in vista della ... Lo riporta calciomercato.com

Inter in attacco: Icardi manda in panchina Osvaldo - Roberto Mancini dovrebbe far giocare in attacco la coppia composta da Rodrigo Palacio e Mauro Icardi, ancora panchina per Pablo ... calciomercato.com scrive

Inter, Chivu ha tante scelte in attacco per il derby: Thuram e Bonny scalpitano per giocare accanto a Lautaro Martinez - L’Inter ha messo da parte le difficoltà ed è ripartita nel migliore dei modi. ilmessaggero.it scrive