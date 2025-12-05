Tegola per l’Udinese: Arthur Atta, rivelazione di questo inizio campionato per il centrocampo friulano, potrebbe aver finito anticipatamente il 2025 a causa di un infortunio rimediato nella partita di Coppa Italia di martedì scorso in casa della Juventus. In una nota, il club bianconero ha comunicato che “all’esito degli esami strumentali effettuati, Arthur Atta ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il centrocampista ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente dallo staff sanitario ai fini del rientro in campo”. Arthur Atta in campo in Juventus-Udinese di Coppa Italia il 2 dicembre 2025 (foto LaPresseFabio Ferrari) I tempi di recupero. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Atta infortunato, tegola per l’Udinese