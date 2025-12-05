Atta infortunato tegola per l’Udinese

Lapresse.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tegola per l’Udinese: Arthur Atta, rivelazione di questo inizio campionato per il centrocampo friulano, potrebbe aver finito anticipatamente il 2025 a causa di un infortunio rimediato nella partita di Coppa Italia di martedì scorso in casa della Juventus. In una nota, il club bianconero ha comunicato che “all’esito degli esami strumentali effettuati, Arthur Atta ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il centrocampista ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente dallo staff sanitario ai fini del rientro in campo”. Arthur Atta in campo in Juventus-Udinese di Coppa Italia il 2 dicembre 2025 (foto LaPresseFabio Ferrari) I tempi di recupero. 🔗 Leggi su Lapresse.it

atta infortunato tegola per l8217udinese

© Lapresse.it - Atta infortunato, tegola per l’Udinese

Scopri altri approfondimenti

Arthur Atta infortunato: i tempi di recupero del gioiello dell’Udinese - Grande in casa Udinese: Arthur Atta si è infortunato e dovrà saltare alcuni match importanti per la squadra friulana. Lo riporta newsmondo.it

atta infortunato tegola l8217udineseInfortunio Sulemana, tegola nell’Atalanta: l’esito degli esami e i tempi di recupero - Brutte notizie per l'Atalanta, che nei prossimi impegni dovrà rinunciare all'apporto di Kamaldeen ... fantamaster.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Atta Infortunato Tegola L8217udinese