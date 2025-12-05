Atripalda la scuola In punta di piedi ospita stage di danza con maestri internazionali

ATRIPALDA – La scuola di danza “In punta di piedi” di Atripalda organizza un evento formativo di due giorni, previsto per il 13 e 14 dicembre, con la partecipazione di étoile del Teatro San Carlo. Si tratta di stage intensivi rivolti agli allievi della scuola.“Gli studenti potranno imparare. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

