Atripalda festeggia i 100 anni della signora Iolanda Russo
Tempo di lettura: < 1 minuto Atripalda festeggia i 100 anni della signora I olanda Russo Questa mattina, insieme all’Amministrazione comunale, il sindaco Paolo Spagnuolo ho portato alla concittadina Iolanda Russo gli auguri dell’intera città per il traguardo straordinario dei suoi 100 anni. “Per l’occasione, abbiamo donato alla signora Iolanda 100 rose rosse e una pergamena celebrativa, simbolo dell’affetto e della gratitudine della comunità di Atripalda. Un momento emozionante, condiviso con la famiglia e con tutta la nostra comunità. Auguri di cuore, Iolanda!” L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
