Atmosfere di Natale | eventi visite e suggestioni nella Cattedrale e al Museo Kronos

Nel mese di dicembre Piacenza si veste di luce, arte e tradizioni con un ricco programma di iniziative che unisce storia, spiritualità e creatività contemporanea. Dalle visite guidate dedicate al Natale alla piacentina alle installazioni nella Cupola del Guercino, passando per presepi diffusi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

