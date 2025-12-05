Prestigioso riconoscimento per l’Atletica Pietrasanta Versilia. La giunta nazionale del Coni, su proposta della Commissione benemerenze sportive, ha infatti assegnato la "Stella di bronzo" al merito sportivo all’associazione guidata da Matteo Mattei. L’onorificenza è riservata alle società che sono in attività da almeno 20 anni, in modo continuativo, ed è stata consegnata sabato a Lucca, a Palazzo Ducale, alla presenza del delegato provinciale Coni Stefano Pellacani (nella foto). Il team era presente con Mattei, il tesserato più longevo Vinicio Moriconi e la giovane Giulia Remedi. "Il premio, riferito al 2023 – spiega Mattei – è anche un modo per festeggiare i primi 50 anni della nostra società. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atletica leggera. Pietrasanta "stellata»