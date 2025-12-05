Atalanta stop per Sulemana | distrazione all’ileopsoas rientro a fine dicembre

L’Atalanta di Raffaele Palladino dovrà fare a meno di Kamaldeen Sulemana, costretto a fermarsi dopo il problema accusato nella sfida di Coppa Italia contro il Genoa. L’attaccante ghanese, uscito al 21’ dopo un cambio di direzione successivo a un passaggio per De Ketelaere, ha immediatamente avvertito un dolore muscolare che lo ha obbligato a lasciare il campo. Gli esami strumentali effettuati nelle ore successive hanno confermato i timori del club. Nome completo Kamaldeen Sulemana Posizione Attaccante Squadra attuale Atalanta Nazione Luogo di nascita Techiman Data di nascita Febbraio 15, 2002 00:00 Età 23 Peso (Kg) 70 Altezza (cm) 175 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 14 - Per Game Partite iniziate 6 0. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Atalanta, stop per Sulemana: distrazione all’ileopsoas, rientro a fine dicembre

