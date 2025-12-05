Deja vu. L’ Atalanta è tornata quella di un anno fa, quella che a dicembre volava su un’onda inarrestabile che l’avrebbe portata a Natale a 11 vittorie consecutive in serie A e a 14 successi in 16 partite, compresa la Champions, galoppando a tre gol di media a gara. Cifre alla mano è quello che sta succedendo ora alla nuova Dea di Raffaele Palladino: tre vittorie di fila, tre gol di media a partita e uno zero assoluto nei gol subiti. Dopo la prima brutta prova a Napoli, con un 3-0 all’intervallo, l’Atalanta non ha più preso gol ed è tornata il rullo compressore dell’apice del periodo d’oro gasperiniano, il trimestre degli “invincibili“, quando i nerazzurri sembravano già sicuri di vincere ancora prima di scendere in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atalanta, cura Palladino. Vittorie e gol a raffica