Atalanta-Chelsea 1.300 tifosi dall’Inghilterra a Bergamo | limitazioni alla vendita di alcolici in città

Bergamo. Per l’ultima volta nel 2025, Bergamo si prepara a vivere un’altra grande notte di Champions League. L’ Atalanta ospita un avversario nobile come il Chelsea, campione del mondo in carica e vincitore dell’ultima Conference League, squadra che ha già due Champions in bacheca ed è ai vertici del calcio europeo da anni. Insomma, un big match in piena regola, forse il più atteso, finora, di questa edizione tra quelli disputati (o che si disputeranno) in città. Dall’Inghilterra la presenza di tifosi sarà massiccia, come sempre quando si muovono i Blues: nel settore ospiti si va verso il tutto esaurito, quindi con circa 1. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

