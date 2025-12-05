ASviS Live le imprese unite | Regole chiare e competenze per la transizione

di Andrea De Tommasi, Comitato ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS del 25 novembre 2025 All’evento sulla dimensione economica dell’Agenda 2030 il confronto tra realtà produttive e politica. Presentato il nuovo position paper del “Patto di Milano”. Giovannini: il Parlamento dia ascolto a queste istanze. Le imprese italiane credono e sono pronte a investire sempre di più nella sostenibilità e nell’innovazione. Ma per crescere hanno bisogno di condizioni di contesto più favorevoli, a partire da meno burocrazia e un quadro regolatorio certo. È quanto emerso dall’ ultimo ASviS Live “ Le sfide della transizione: capitali, competenze e regole per crescere ” dedicato alla dimensione economica dello sviluppo sostenibile, che si è tenuto il 24 novembre presso la Club House di CeoForLife a Roma. 🔗 Leggi su Ildenaro.it