Assolto Sandro Mugnai il 56enne che ha sparato e ucciso il vicino che stava demolendo la sua casa con una ruspa

Ha agito per legittima difesa. Per questa ragione la Corte d’Assise di Arezzo ha assolto Sandro Mugnai, l’artigiano aretino di 56 anni che il 5 gennaio 2023 uccise il vicino di casa, il 59enne Gezim Dodoli, sparandogli mentre stava colpendo la sua abitazione con una ruspa. La pm Laura Taddei aveva chiesto una condanna a quattro anni riqualificando l’accusa di omicidio volontario in e ccesso colposo di legittima difesa. Richiesta respinta dal collegio presieduto dal giudice Anna Maria Loprete. La sentenza arriva al termine di un procedimento che ha ripercorso minuto per minuto la notte di follia, paura e violenza in cui Dodoli raggiunse l’abitazione dei Mugnai mentre la famiglia era riunita a cena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Assolto Sandro Mugnai, il 56enne che ha sparato e ucciso il vicino che stava demolendo la sua casa con una ruspa

