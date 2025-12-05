Assolto pizzaiolo accusato dalla ex | Non la maltrattava e non fu lui a incendiarle l’auto
Bergamo. Assolto. Il Collegio ha stabilito che M.L., pizzaiolo napoletano di 34 anni, non ha maltrattato l’ex compagna, non l’ha perseguitata e non ha incendiato la sua auto in una sera dell’estate 2022. La donna, 27 anni, aveva denunciato l’episodio dopo il rogo della sua Lancia Y, ma secondo i giudici l’autore non sarebbe l’imputato. Le immagini riprese dalle telecamere installate dalla giovane, che temeva l’ex partner, mostravano una persona avvicinarsi all’auto. L’avvocato Rocco Gargano ha sottolineato che “non era il mio assistito”. La difesa ha ricostruito che quella sera l’uomo era con la nuova fidanzata e alle 23 si trovava a Scanzorosciate, dove abitava, come confermato dall’aggancio del suo cellulare alla cella della zona. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
