Assolto l' artigiano che sparò al vicino
15.53 Sandro Mugnai, l'artigiano aretino di 56 anni che il 5 gennaio 2023 uccise il vicino di casa, il 59enne Gezim Dodoli, sparandogli mentre stava colpendo la sua abitazione con una ruspa, è stato assolto dalla Corte d'assise di Arezzo. I giudici gli hanno riconosciuto l'aver agito per legittima difesa. Il pm aveva chiesto una condanna a quattro anni riqualificando l'accusa di omicidio volontario in eccesso colposo di legittima difesa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
