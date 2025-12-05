Assolti 4 scafisti a Napoli riconosciuto lo stato di necessità
Tempo di lettura: < 1 minuto Non erano scafisti ma erano alla guida del barcone per uno stato di necessità: si è concluso con quattro assoluzioni il processo a Napoli che vedeva imputati 4 migranti arrivati in Italia nel luglio del 2024. I quattro, in seguito alle testimonianze raccolte, vennero indicati come coloro che guidavano le due imbarcazioni – con a bordo complessivamente 55 persone – soccorse dalla nave umanitaria Ocean Viking nel mediterraneo centrale. Appena sbarcati a Napoli, furono fermati e trasferiti in carcere. Il giudice ha però ritenuto sussistente “lo stato di necessità” e ora i quattro torneranno liberi dopo 17 mesi in carcere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ieri a Strasburgo Ilaria Salis ha ritenuto utile spiegarci la differenza tra “trafficanti” e “contrabbandieri”, fino a descrivere alcuni scafisti come persone che offrono un servizio in cambio di denaro. Gli scafisti non mettono in salvo persone: alimentano reti criminali - facebook.com Vai su Facebook
A processo come scafisti, 4 migranti assolti dopo 17 mesi: riconosciuto “stato di necessità” - Il Tribunale ha assolto i 4 migranti sottoposti a fermo come scafisti nel luglio 2024: la non punibilità derivante dal riconoscimento dello "stato ... Riporta fanpage.it