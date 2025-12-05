Assolti 4 scafisti a Napoli riconosciuto lo stato di necessità

Tempo di lettura: < 1 minuto Non erano scafisti ma erano alla guida del barcone per uno stato di necessità: si è concluso con quattro assoluzioni il processo a Napoli che vedeva imputati 4 migranti arrivati in Italia nel luglio del 2024. I quattro, in seguito alle testimonianze raccolte, vennero indicati come coloro che guidavano le due imbarcazioni – con a bordo complessivamente 55 persone – soccorse dalla nave umanitaria Ocean Viking nel mediterraneo centrale. Appena sbarcati a Napoli, furono fermati e trasferiti in carcere. Il giudice ha però ritenuto sussistente “lo stato di necessità” e ora i quattro torneranno liberi dopo 17 mesi in carcere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

