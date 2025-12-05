Assemblea in Veritas poi lo sciopero | il 9 e 10 dicembre servizi a rischio
Un'assemblea sindacale del personale dei servizi di igiene urbana di Veritas, il 9 dicembre, potrebbe portare a una serie di disagi e chiusure temporanee. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayL'azienda ha comunicato che il 9 il centro di raccolta di Meolo, in via Marteggia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Durante l’assemblea di Confindustria, l’Università di Urbino Carlo Bo ha conferito il Sigillo d’Ateneo all’imprenditore Mauro Papalini, presidente di Papalini Spa. Voglio rivolgergli i miei complimenti più sinceri per questo riconoscimento prestigioso, che premia - facebook.com Vai su Facebook
Ex Ilva, assemblea dei lavoratori in sciopero a Genova - Assemblea dei lavoratori siderurgici stamani davanti alla portineria all'ex Ilva di Genova Cornigliano nell'ambito dello sciopero di 24 ore indetto per oggi dai sindacati nazionali per richiamare ... Da ansa.it
Sciopero generale il 12 dicembre, da Firenze Landini lancia la mobilitazione contro la manovra - Venerdì 12 dicembre si terrà lo sciopero generale contro la legge di bilancio del governo. Scrive lanazione.it