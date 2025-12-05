Assegno unico di dicembre in anticipo calendario dei pagamenti e aumenti

L’ Inps, Istituto nazionale di previdenza sociale, ha pubblicato il calendario dei pagamenti dell’ Assegno unico universale per le famiglie con figli, la principale misura di sostegno che lo Stato eroga ai nuclei con minori a carico. L’Assegno unico spetta a tutte le famiglie che hanno almeno un figlio minore a carico, a prescindere dal reddito. La condizione economica dei nuclei influisce soltanto sull’importo dell’assegno. A dicembre, per via delle festività, l’Assegno unico sarà accreditato in anticipo rispetto a quanto avviene per gli altri mesi dell’anno. A partire dal 2026, inoltre, ci saranno alcuni aumenti degli importi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Assegno unico di dicembre in anticipo, calendario dei pagamenti e aumenti

Altre letture consigliate

Aumenta l'assegno unico dal 1°Gennaio 2026 Quanto sarà il nuovo importo per i genitori con figli: https://fanpa.ge/8pFe0 - facebook.com Vai su Facebook

Assegno Unico 2026, importi in aumento da gennaio con nuove soglie Isee: cosa cambia e per chi Vai su X

Assegno Unico, a dicembre pagamenti in anticipo - Con l’avvicinarsi delle festività natalizie cresce l’attenzione delle famiglie sulle tempistiche di accredito dell’Assegno Unico di dicembre 2025. Scrive ilfattovesuviano.it

Assegno unico dicembre 2025: calendario pagamenti anticipati tra il 17 e il 19 per chi non ha variazioni in domanda e ISEE - Il pagamento dell’Assegno unico a dicembre per i nuclei che già percepiscono la prestazione senza variazioni nella domanda o nell’ISEE è previsto in forma anticipata tra mercoledì 17 e venerdì 19 dice ... Riporta orizzontescuola.it

Assegno unico, nuova data di pagamento a dicembre in attesa dei nuovi importi - Ecco tutte le date in attesa degli aumenti che scattano a gennaio 2026. Lo riporta money.it

Assegno Unico dicembre 2025, pagamento anticipato: la data dell’accredito - Assegno unico dicembre 2025: accredito anticipato per le famiglie, importi variabili in base all’ISEE e maggiorazioni previste. Scrive trend-online.com

Assegno unico di dicembre: i soldi per alcune famiglie arrivano un po' in anticipo - Nei primi nove mesi di quest'anno, l'istituto ha erogato 14,7 miliardi di euro che si aggiungono ai 19,9 miliard ... Si legge su today.it